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الخميس، 26-05-2022 08:20 م

حريق بمستودع أخشاب في عمان

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم مع حريق شب داخل مستودع في الطابق الثالث لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق يحتوي على اقمشة واخشاب بمنطقة سحاب، نتج عنه إصابة شخص بضيق في التنفس إثر استنشاقه الغازات المنبعثة من الحريق .

حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى التوتنجي الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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