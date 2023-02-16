حريق في مصنع سجاد بالموقر و8 إصابات منها 4 بحالة خطرة

الوكيل الإخباري - أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حريق مصنع للسجاد في لواء الموقر بالعاصمة عمان، وفق مدير مستشفى التوتنجي الدكتور أسامة القطارنة.

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وقال القطارنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المستشفى تعامل مع 8 إصابات، كلهم أردنيين، 4 منهم بحالة خطرة نتيجة استنشاق الأبخرة المتصاعدة من الحريق، وهم الآن على أجهزة التنفس الصناعي، فيما كانت إصابات الآخرين متوسطة وهم قيد العلاج.



وأضاف أنه لم يصب أي شخص بحروق في الجسد نتيجة الحريق، وأن الإصابات نتيجة استنشاق أبخرة ساخنة ووضع المصابين تحت المراقبة للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات مثل الاختناق.



وأشار القطارنة إلى أنه سيتم نقل اثنين من المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بناءً على رغبة ذويهم.

