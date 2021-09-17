حريق محدود في مستشفى السلط

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى السلط الحكومي الدكتور علي العبداللات أن مستشفى السلط الحكومي، شهد حريقا محدودا عند الساعة 35: 8 صباح اليوم الجمعة دون خسائر في الأرواح أو في المعدات والأجهزة الطبية.

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واندلع الحريق في منطقة سخانات المياه الدافئة والتدفئة ، وفق العبداللات الذي أوضح أنه تم السيطرة عليه خلال دقائق، من خلال نظام اطفاء الحريق بالمستشفى وكوادر الدفاع المدني.



وأشار العبداللات إلى أن الحريق تواجد في أسفل الأرض ، لافتا أن سبب الحريق الأولي هو تماس كهربائي.

وبين أنه سيتم التحقيق في الحادثة والوقوف على ملابساتها.