حريق محدود في مستشفى السلط

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى السلط الحكومي الدكتور علي العبداللات أن مستشفى السلط الحكومي، شهد حريقا محدودا عند الساعة 35: 8 صباح اليوم الجمعة دون خسائر في الأرواح أو في المعدات والأجهزة الطبية.
واندلع الحريق في منطقة سخانات المياه الدافئة والتدفئة ، وفق العبداللات الذي أوضح أنه تم السيطرة عليه خلال دقائق، من خلال نظام اطفاء الحريق بالمستشفى وكوادر الدفاع المدني.
وأشار العبداللات إلى أن الحريق تواجد في أسفل الأرض ، لافتا أن سبب الحريق الأولي هو تماس كهربائي.
وبين أنه سيتم التحقيق في الحادثة والوقوف على ملابساتها.
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