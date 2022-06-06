حريق يأتي على 450 شجرة مثمرة بالكورة

الوكيل الاخباري - أخمدت كوادر دفاع مدني غرب اربد بالتشارك مع كوادر حراج مديرية زراعة الكورة اليوم حريقاً أتى على 450 شجرة مثمرة بمنطقة ارخيم بلواء الكورة.



وقالت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان لـ(بترا)، إن الحريق أتى أيضاً على مساحة 35 دونماً من الشعير والقمح، ونحو 11 شجرة بلوط حرجية.



وأشارت إلى أن جهود الدفاع المدني وكوادر الحراج في إخماد الحريق حالت دون امتداده لمساحات أوسع.

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