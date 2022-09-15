حزب إرادة يعقد مؤتمرا صحفيا في الزرقاء

الوكيل الاخباري - عقد حزب إرادة، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في الزرقاء، بحضور الهيئة التأسيسية وجمع من ممثلي المجتمع المحلي وإعلاميين ومهتمين للحديث عن مبادىء الحزب ورؤيته وتطلعاته نحو حياة سياسية وحزبية فاعلة.



وقال رئيس بلدية الزرقاء وأحد الأعضاء المؤسسين للحزب، المهندس عماد المومني، إن حزب إرادة عقد العزم والإرادة لالتقاط الرسائل الملكية السامية نحو التحديث وتحقيق الإصلاح السياسي، حيث تم إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب وإدخال التعديلات الدستور التي تكفل حياة سياسية وحزبية.

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