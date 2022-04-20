حزب الائتلاف الوطني يهنئ جلالة الملك بعودته سالما إلى أرض الوطن

الوكيل الإخباري

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- بفرح غامر وسرور عميق وشكر لله عز وجل استقبل الأردنيون جلالة الملك عبدالله الثاني بعد عودته سالماً من العملية الجراحية التي أجراها خارج البلاد.إن حزب الائتلاف الوطني يهنئ جلالة الملك وشعبنا الأردني العظيم بسلامة جلالته وعودته إلى عرينه الوطني ليواصل مسيرته في بناء هذا الوطن وتقدمه واستكمال دوره في خدمة قضايا بلده وأمته سائلين الله عز وجل له دوام الصحة والعافية.حفظ الله الأردن طليعة لأمته بقيادة جلالته قائداً أردنياً عربياً.حزب الائتلاف الوطنيعمان - الأردن٢٠ نيسان ٢٠٢٢م