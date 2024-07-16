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الثلاثاء، 16-07-2024 10:44 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد اجتماعا لمناقشة الشؤون الانتخابية والتأكيد على المشاركة الوطنية

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الوكيل الإخباري - عقد المجلس المركزي والمكتب السياسي والأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، والأمين العام للحزب علي الزبون وذلك لمناقشة اَخر القرارات المتعلقة بشؤون الانتخابات والمدرجة على جدول الاعمال.

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وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان أن القوائم الحزبية والمحلية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بحيث وصلت في تشكيلها الى المراحل الأخيرة، لافتاً الى أن الحزب حصد المركز الثاني بعدد المنتسبين وفقاً لكشوفات الهيئة المستقلة للانتخاب، لاسيما وأن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف تسريع وتيرة العمل وتطبيق مبادئ الحزب التي وجد عليها ومن ضمنها رفع نسبة التصويت في العملية الانتخابية المقبلة 
.
مشيراً الى أن الحزب أستطاع أن يحافظ على الإرث الذي ورثه والقائم على الوحدة الوطنية، وخاصة أن هذا الحزب موجود في كل المحافظات والقرى الأردنية، وان قيادة الحزب تسعى ليصل تمثيل الأحزاب في الأردن بعد دورتين من الانتخابات أي في انتخابات عام 2032 إلى ما نسبته 65 % من عدد المقاعد.


وبين الخشمان أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وعلى جميع أعضاء المجلس المركزي للحزب التأثير على الشريحة المحيطة بهم لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري والوطني، مؤكداً على أن هذه النقطة تعتبر واحدة من الرؤى المهمة للحزب، لأن الأردن هو البيت الكبير الذي يجمعنا وواجبه علينا المشاركة في هذا الواجب الوطني.


الخشمان عرج على أهمية المرحلة السياسية المقبلة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن سابقاتها من ناحية ممارسة المواطنين لدورهم السياسي الديمقراطي وفق أسس ديمقراطية تتكئ على مبدأ تفعيل المواطنة الصالحة والفاعلة والتي تعبر عن مستوى الانتماء والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية لضمان أردن حديث وقوي بأبنائه، الأمر الذي يتحقق بالمشاركة الفعلية ورفع نسبتها في الانتخابات النيابية المقبلة .

وخلال كلمته اكد الخشمان على مدى التزام الحزب بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالحياة الحزبية والسياسية، وعدم مخالفة القوانين المعمول بها وبالتعليمات التي تصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تأتي لغايات تنظيم عمل الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة . 


من جهته أكد أمين عام الحزب علي الزبون أن الديمقراطية لا تكون حقيقية إلا إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة حقيقية للشعب، وطالب أعضاء المجلس بضرورة شحذ الهمم للوصول الى جميع محافظات المملكة، وخاصة أن الجميع بات ينظر لحزب الاتحاد على انه رقم مهم في الساحة الحزبية ويتمتع بحضور قوي ومواقفه تثبت ذلك 
.
الدكتور خالد العطيات رئيس المكتب السياسي للحزب بين انه سيتم عقد لقاءات في جميع محافظات المملكة لإدارة المرحلة المقبلة وذلك سعياً للوصول لجميع المواطنين في محافظاتهم وتلمس واقعهم، والتي تعبر عن رؤى وأهداف الحزب.


وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل من غرفة عمليات الحزب عن سير العمل خلال الفترة الماضية التي تهدف لحصد نتائج مبهرة، إضافة الى العمل المتواصل على مدار الساعة، في ظل القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها الحزب والتي سهلت من وصول أعضاء غرفة العمليات الى جميع فئات المجتمع .

وناقش المجلس خلال جلسته عددا المحاور التي تهم الحزب، والمبنية على الثوابت الوطنية للوقوف على مختلف القضايا التي تواجه المواطن ومن ضمنها القضايا الاقتصادية والسياسية وطريقة تعامله معها، الأمر الذي يعزز من وجوده على الساحة الوطنية كحزب سياسي يهدف الى بناء مستقبل يليق بمختلف أبناء المجتمع الأردني.

 
















 




 

 


 

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