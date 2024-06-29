حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد لقاءً جماهيريا حاشدا في منطقة الطيبة جنوب عمان

الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني لقاءً جماهيريًا حاشدًا في منطقة الطيبة جنوب عمان، حضره عدد كبير من القيادات النسائية في المنطقة وأعضاء الحزب. جاء اللقاء في إطار حملة الحزب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتعزيز الانضمام للأحزاب السياسية.



بدأ الشيخ أيمن البدادوة، أحد القيادات البارزة في الحزب، كلمته بالحث على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه المشاركة هي السبيل الوحيد لتحقيق التغيير والإصلاح. وأشار البدادوة إلى الضمانات التي يقدمها حزب الاتحاد الوطني الأردني للمنضمين الجدد، مؤكدًا أن الحزب يفتح أبوابه لكل من يسعى لخدمة الوطن والمواطن.



وأضاف البدادوة أن دور المرأة في الأحزاب السياسية أصبح اليوم ضرورة حتمية، حيث أكد على التزام حزب الاتحاد الوطني الأردني بتمكين المرأة ودعمها لتكون شريكًا فاعلاً في الحياة السياسية.



من جانبه، تناول المحامي طارق أبو الراغب، عضو المكتب السياسي للحزب، في كلمته قانون الأحزاب والحاجة الملحة اليوم لتفعيل دور الأحزاب في المجتمع. وأوضح أبو الراغب أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري لأي ديمقراطية حقيقية، مشددًا على أهمية تواجد الأحزاب في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



كما تحدثت الآنسة رائدة أبو سمره، مساعد الأمين العام لشؤون ذوي الإعاقة، بشجاعة عن تجربتها كامرأة من ذوي الإعاقة. وأكدت أبو سمره أن الحزب قد قدم لها ولغيرها من ذوي الإعاقة الدعم الكامل، مما مكنها اليوم من التحدث أمام جمع من القيادات بثقة وإثبات قدرة الحزب على دعم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.



وفي ذات السياق، دعا السيد فواز الحويان، أحد القيادات الحزبية البارزة، المواطنين للانتساب إلى الأحزاب السياسية. وأكد أن الانضمام للأحزاب هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية والمشاركة الفعالة في صنع القرار، مشيرًا إلى أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يوفر بيئة حاضنة وداعمة لكل من يرغب في المشاركة في العمل السياسي.



واختتمت الفعالية بتأكيد قيادات الحزب على التزامهم بتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن حزب الاتحاد الوطني الأردني سيظل منارة للأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل للأردن. وتخلل اللقاء حوارات مفتوحة مع الحضور، مما أتاح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشكل مباشر.

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