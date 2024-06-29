السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة والدته

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

إعلام عبري يتحدث عن صفقة التبادل والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الخليل

قائد عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس قاموا بدراستنا

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

الاحتلال يستهدف مبنى عسكري تابع لحزب الله

طريقة سهلة لشحن الفطر بفيتامين "د"

الصفدي يرعى أعمال مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

السبت، 29-06-2024 11:02 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد لقاءً جماهيريا حاشدا في منطقة الطيبة جنوب عمان

WhatsApp Image 2024-06-29 at 10.56.05 PM


الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني لقاءً جماهيريًا حاشدًا في منطقة الطيبة جنوب عمان، حضره عدد كبير من القيادات النسائية في المنطقة وأعضاء الحزب. جاء اللقاء في إطار حملة الحزب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتعزيز الانضمام للأحزاب السياسية.

بدأ الشيخ أيمن البدادوة، أحد القيادات البارزة في الحزب، كلمته بالحث على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه المشاركة هي السبيل الوحيد لتحقيق التغيير والإصلاح. وأشار البدادوة إلى الضمانات التي يقدمها حزب الاتحاد الوطني الأردني للمنضمين الجدد، مؤكدًا أن الحزب يفتح أبوابه لكل من يسعى لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف البدادوة أن دور المرأة في الأحزاب السياسية أصبح اليوم ضرورة حتمية، حيث أكد على التزام حزب الاتحاد الوطني الأردني بتمكين المرأة ودعمها لتكون شريكًا فاعلاً في الحياة السياسية.

من جانبه، تناول المحامي طارق أبو الراغب، عضو المكتب السياسي للحزب، في كلمته قانون الأحزاب والحاجة الملحة اليوم لتفعيل دور الأحزاب في المجتمع. وأوضح أبو الراغب أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري لأي ديمقراطية حقيقية، مشددًا على أهمية تواجد الأحزاب في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تحدثت الآنسة رائدة أبو سمره، مساعد الأمين العام لشؤون ذوي الإعاقة، بشجاعة عن تجربتها كامرأة من ذوي الإعاقة. وأكدت أبو سمره أن الحزب قد قدم لها ولغيرها من ذوي الإعاقة الدعم الكامل، مما مكنها اليوم من التحدث أمام جمع من القيادات بثقة وإثبات قدرة الحزب على دعم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق، دعا السيد فواز الحويان، أحد القيادات الحزبية البارزة، المواطنين للانتساب إلى الأحزاب السياسية. وأكد أن الانضمام للأحزاب هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية والمشاركة الفعالة في صنع القرار، مشيرًا إلى أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يوفر بيئة حاضنة وداعمة لكل من يرغب في المشاركة في العمل السياسي.

واختتمت الفعالية بتأكيد قيادات الحزب على التزامهم بتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن حزب الاتحاد الوطني الأردني سيظل منارة للأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل للأردن. وتخلل اللقاء حوارات مفتوحة مع الحضور، مما أتاح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشكل مباشر.

اضافة اعلان

 

 








 




 

 


 

إقرأ ايضا
e00e93a1b00ed3138365cca383bb8a0c

تفاعل كبير من أهالي الزرقاء مع فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024

1719690099095

الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة والدته

عدد-ذوي-الإعاقة-في-الأردن

جرش: ورشة عن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

6dbee22b79266ff5ff5fe6b78b1b6f685ad47ed6

محاضرة عن الجرائم الإلكترونية في الرمثا

1719685012751

مجلس محافظة مأدبا يلتقي أهالي المخيم

72_news_1719680604

عبيدات يكتب: حرب الغذاء القادمة.. والوجبة التالية؟

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-24 at 4.16.32 PM

مسيرة دراجات تجوب العاصمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

WhatsApp Image 2024-06-24 at 4.16.32 PM

البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

1719163543798

وزير السياحة يتفقد متحف المشير حابس المجالي

1718044333009

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى عمان

1718038808599

وزير خارجية الكويت يصل الى عمان

1717244696285

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية باكستانية