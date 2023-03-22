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الأربعاء، 22-03-2023 05:14 م

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

كتلة الامانه العامه (1)


الدكتور رامي شاهين امينا عاما لحزب الاتحاد الوطني الاردني

الوكيل الاخباري - في اطار اللقاء الاول للمجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني، واصل الاعضاء نقلتهم الديمقراطية بانتخاب امينهم العام و الامانة العامة

حيث برز التمثيل الشبابي والمرأة بها بشكل لافت، وذلك تأكيداً على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الساعية لتمكين الشباب سياسياً وتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي.

كما تم انتخاب كل من :
- الدكتور رامي شاهين
 (اميناً عام لحزب الإتحاد الوطني الأردني)
- الدكتور بشار المجالي
- السيد محمد حمدان
- السيد محمد القيسي
- المهندس احمد الزغول
-الدكتورة ريما العمري
-الاستاذة نور الخشمان
-السيدة ردينة الحسنات
- الاستاذة رائدة ابو سمرة
-المهندس عبد الله التعمري
-الاعلامي كمال نزال

كما تم إنتخاب السيد محمد حسين حمدان منسق عام للحزب ومدير إداري ومالي
كما تم إنتخاب السيد يوسف سرحان مقرر وأمين سر المجلس المركزي
كما تقرر في هذا الإجتماع دعوة الأمانة العامة للإنعقاد في الأسبوع الأول من شهر أيار القادم لإقرار إستراتيجية الحزب وإنتخاب اللجان الحزبية كما هي في الهيكل التنظيمي
ومن الجدير بالذكر أن حزب الإتحاد الوطني الأردني تأسس في عام 2011 وقد وفق اوضاعه في تاريخ 18/3/2023 تماشيا مع قانون الأحزاب لعام 2022 ويسير بخطى ثابتة نحو إعطاء الشباب والمرأة فرصتهم في العمل بجد نحو الأردن الجديد وحسب الرؤية الملكية السامية

وينتهز حزب الإتحاد الوطني الأردني ليبارك للشعب الأردني المعطاء والعالم أجمع بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وقد عم السلام والوئام

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