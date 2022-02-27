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الأحد، 27-02-2022 09:42 م

حزب الشورى ينظم حوارية حول مخرجات الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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 الوكيل الاخباري - نظم حزب الشورى اليوم الأحد، جلسة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مقر غرفة تجارة الرصيفة بلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن توصيات اللجنة الملكية جاءت ملبية لتطلعات الأحزاب بان تكون شريكا اساسيا في العمل السياسي وفي صناعة القرار، مبينا انه يوجد 55 حزبا في المملكة و 19 حزبا اخر تحت التأسيس.

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