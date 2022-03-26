حزب الميثاق تحت التأسيس يعرض رؤيته في اربد

الوكيل الاخباري - عرض حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس، اليوم السبت، رؤيته لمستقبل الحياة السياسية والعمل الحزبي خلال لقاء عقده أعضاء من هيئته التأسيسية في قاعة غرفة تجارة اربد.



وقال عضو الهيئة التأسيسية الدكتور حميد البطاينة، إن التحولات التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية تستدعي وجود أحزاب فاعلة وذات تأثير وقادرة على كسب التأييد والاستقطاب قياسا بالأدوار والمهام المنتظرة من الأحزاب في قيادة دفة الحياة السياسية والديموقراطية.

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