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الأربعاء، 23-11-2022 09:47 م

حزب النهج الجديد ينظم ملتقى وطنيا في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - نظم حزب النهج الجديد اليوم الاربعاء ملتقى وطنيا في لواء الأغوار الجنوبيه ، بحضور جماهيري من أبناء اللواء يمثلون رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، بالإضافة إلى العنصر الشبابي.

وتخلل الملتقى عرض لأبرز إنجازات الحزب خلال الفترة الماضية وبرنامجه الوطني المستقبلي والذي سيضم جزءا خاصا يتعلق بتنمية المنطقة وتحسينها سواء على صعيد التمكين الاقتصادي اوالتوعية والتمكين السياسي والحزبي.

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