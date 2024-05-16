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الخميس، 16-05-2024 05:22 م

حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني يعقد اجتماعاً هاماً برئاسة الكابتن محمد الخشمان ويؤكد على الولاء والانتماء لرؤية الأردن الجديد

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الوكيل الاخباري - عقدت أعلى هيئات حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني، بما في ذلك المجلس المركزي والأمانة العامة والمكتب السياسي، اجتماعًا برئاسة الكابتن محمد الخشمان، رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي. خلال الاجتماع، أكد الكابتن الخشمان على أهمية الأحزاب السياسية في تحقيق الطموحات الوطنية دون الانجرار نحو الأهداف الشخصية، مشيرًا إلى أن الأحزاب يجب أن تعكس الولاء والانتماء للوطن وليس للمصالح الفردية.

كما تطرق الخشمان إلى العمل نحو تحقيق رؤية الملك عبد الله الثاني لأردن جديد، وأشار إلى اللجنة المعنية باستقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة، مؤكدًا على ضرورة التزام المرشحين بالمعايير المتفق عليها.

وتحدث الكابتن محمد الخشمان عن قيمة الشباب وقيمة انضمامهم للأحزاب السياسية، كما أكد على الدور الجوهري المناط بهم، ودعمهم بكافة الوسائل لضمان تمكينهم.

من جانبه، تحدث السيد علي الزبون، الأمين العام للحزب، معبرًا عن امتنانه للثقة التي منحت له بانتخابه أمينًا عامًا، ووصف الأمانة العامة بأنها الذراع الحزب التنفيذي لسياساته وبرامجه.

إضافة إلى ذلك، رحب الكابتن محمد الخشمان بحرارة بجميع الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى صفوف حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني، معبرًا عن سعادته وترحيب جميع القيادات بانضمامهم. مؤكدًا على أن وجودهم يمثل دفعة قوية للحزب ويعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الوطنية. شدد على أهمية مساهماتهم القادمة وأنهم سيكونون جزءًا لا يتجزأ من الجهود الرامية لتنمية وتطور الأردن. 

كما أعرب الدكتور الشيخ محمد الغول عضو المجلس المركزي عن سعادته بما شهده في الحزب من قيم وبرامج. وأكد على الحاجة للعمل الموحد من أجل الوطن، قائلًا: "من لا يعمل لصالح الوطن سيكون مجرد ضيف، والأردن بحاجة إلى مواطنين لا ضيوف" كما أشار الغول ان انضمامه لحزب تيار الإتحاد الوطني أولى تجاربه الحزبية.
 
كما تحدث عضو الحزب النائب محمد السعودي عن تفاؤله بمستقبل مشرق، منطلق من رؤية جلالة الملك نحو حياة حزبية سياسية، وما يميز هذه العملية من خلال تطوير المنظومة السياسية، وكيف سيكون لها دور بصناعة المستقبل للأردن والمواطن الأردني.

خلال الاجتماع، فُتح باب النقاش واسعًا أمام جميع الأعضاء، حيث تبادلوا الآراء والمقترحات حول العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية. أشاد الأعضاء بشفافية النقاش وأهميته في تعزيز مبدأ الديمقراطية داخل الحزب، وأكدوا على ضرورة استمرار هذه الممارسات لتحقيق أعلى مستويات الفعالية والانسجام داخل الحزب.

النقاش أبرز أيضًا التزام الحزب بتطوير استراتيجيات تعزز مشاركته الفعالة في الحياة السياسية الأردنية، مع التركيز على تعزيز القيم الوطنية ودعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات. من خلال هذه الجلسة، تجلت روح الفريق الواحد والإصرار على العمل المشترك نحو تحقيق رؤية الحزب وتلبية تطلعات الشعب الأردني.

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