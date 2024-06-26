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الأربعاء، 26-06-2024 08:02 م

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينعى الشهيدين العرام والصياح

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يُرزقون"اضافة اعلان


ببالغ الحزن والأسى، ننعى في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني شهداء الوطن الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/2 يحيى عثمان يحيى الصياح، الذين استشهدوا إثر حادث تدهور ثلاث شاحنات عسكرية كانت تنقل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، وذلك على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

إن هذا الحادث الأليم يمثل تضحيات جسيمة قدمها رجالنا الأبطال في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى إخواننا في قطاع غزة. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الشهداء الأبرار، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

كما نؤكد على موقفنا الثابت والداعم للجيش الأردني الباسل، الذي لطالما كان درع الوطن الحصين وسياجه المنيع. فإننا نعتز بتضحيات رجال القوات المسلحة ونقف إجلالًا وإكبارًا لدورهم البطولي في الدفاع عن تراب الأردن وحماية مواطنيه، وفي تقديم العون والمساعدة الإنسانية في جميع الظروف.

لقد بلغ عدد الشاحنات البرية التي دخلت إلى غزة ضمن هذه الجهود الإنسانية 2110 شاحنات و53 طائرة عبر العريش، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على التزام الأردن الأكيد بدعم إخوانه في كل مكان.

إن الجيش الأردني سيظل رمزًا للشجاعة والوطنية، ونحن نقف خلفه بكل قوة، داعمين ومعضدين، لنبقى جميعًا يدًا واحدة في مواجهة كل التحديات التي تهدد أمن واستقرار وطننا.

رحم الله شهداءنا الأبطال، وحفظ الله الأردن أرضًا وقيادةً وشعبًا.

 




 

 


 

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