حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينهي استلام طلبات الترشح للانتخابات النيابية لعام 2024 بعد تلقي 130 طلباً

الوكيل الاخباري - أعلن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني عن الانتهاء من استلام طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة لعام 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 130 طلب ترشح. وأوضح الحزب أن لجنة استلام الطلبات قد أنهت أعمالها وقامت برفع جميع الطلبات المستلمة إلى اللجنة العليا للنظر فيها واعتماد المرشحين.



وفي تصريح له، أعرب رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان عن سعادته الكبيرة بالإقبال الواسع على الترشح ضمن صفوف الحزب، معتبراً أن هذا العدد الكبير من الطلبات يعكس ثقة الأعضاء ببرامج الحزب ورؤيته المستقبلية. وقال: "إننا نعمل بجدية لتحضير قائمة مرشحين قوية ومتميزة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب الأردني والمساهمة في تطوير الحياة السياسية في البلاد نحو الأردن الجديد".



من جانبه، أشار رئيس لجنة استلام الطلبات إلى أن عملية استقبال الطلبات قد تمت وفقاً للمعايير والشروط المعلنة مسبقاً، مؤكداً على الشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية الترشح. وأكد أن اللجنة قد بذلت قصارى جهدها لضمان أن تكون العملية منظمة وسلسة، مشيراً إلى أن كافة الطلبات المستلمة تم دراستها وتوثيقها بدقة قبل رفعها إلى اللجنة العليا.



وأوضح أن اللجنة العليا، التي تتألف من خبراء ومختصين في الشؤون السياسية والقانونية، ستبدأ الآن في عملية مراجعة الطلبات والنظر فيها لاعتماد المرشحين النهائيين. وأضاف: "نتطلع إلى اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل الشعب الأردني بشكل مشرف في المجلس النيابي المقبل".



ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأردنية حراكاً ملحوظاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. ويعكف حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني على تعزيز حضوره وتقديم مرشحين قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.



ويعقد الحزب آمالاً كبيرة على الانتخابات المقبلة لتحقيق نتائج تساهم في تعزيز الديمقراطية وتطوير الأداء البرلماني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. كما أعرب الحزب عن شكره وامتنانه لجميع المتقدمين بطلبات الترشح، متمنياً التوفيق للجميع في المرحلة القادمة.



وفي الختام، أكد الحزب على استمراره في العمل بجدية وتفاني لتحقيق أهدافه وتطلعاته، مؤكداً أن هذه الانتخابات تمثل فرصة هامة لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية وتقديم رؤية جديدة ومبتكرة لخدمة الأردن وشعبه.

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