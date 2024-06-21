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الجمعة، 21-06-2024 09:57 م

حزب تيار الاتحاد الوطني يعرب عن أسفه لوفاة العديد من الحجاج

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الوكيل الاخباري - أعرب حزب تيار الاتحاد الوطني عن أسفه العميق لوفاة العديد من الحجاج الأردنيين خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، ودعا الحكومة إلى فتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب هذه المأساة الأليمة.

في بيان صدر اليوم الخميس، أكد الحزب على ضرورة إجراء تحقيق موسع للكشف عن الملابسات التي أدت إلى وفاة العشرات من الحجاج الأردنيين، مشددًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تقصير قد يكون تسبب في هذه الكارثة.

كما طالب الحزب بإعادة النظر في تعليمات أداء مناسك العمرة والحج، والحد من تسيير رحلات العمرة خلال الفترة ما بين شهر رمضان وشهر ذو الحجة، وذلك لمنع تكرار هذه الأحداث المؤلمة. ودعا أيضًا إلى زيادة الرقابة على الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة لضمان توفير أعلى معايير السلامة والراحة للحجاج.

وجدد الحزب تعازيه الحارة لأسر الحجاج المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان.

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