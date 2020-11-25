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الأربعاء، 25-11-2020 12:19 ص

حزن شديد بوفاة النقيب الممرض علاء بني فواز

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يوم حزين مر على كوادر مستشفى الامير زيد بن الحسين العسكري بشكل خاص والخدمات الطبية الملكية بشكل عام نتيجة وفاة النقيب الممرض علاء بني فواز احد مرتبات المستشفى .

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الخدمات الطبية الملكية نعت بكل حزن النقيب علاء عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك من خلال منشور جاء فيه " تتقدم أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها بأحر مشاعر العزاء والمواساة بوفاة النقيب الممرض علاء بني فواز-مستشفى الامير زيد بن الحسين ".

 

بدورها نعت نقابة الممرضين الممرض علاء بني فواز وسط حالة من الحزن في الوسط الطبي بعد اعلان وفاته . 


 




 

 


 

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