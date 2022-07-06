الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد لا موجات حارة خلال عيد الأضحى

المياه توضح سبب الانقطاعات عن المنازل لأكثر من أسبوعين

الوكيل ينشر أسئلة سنوات سابقة لمبحث رياضيات توجيهي

وزير التخطيط: مستوى مريح من المساعدات المتعاقد عليها للأردن ببلوغها 1.5 مليار دولار

حزن يخيم على الشارع الأردني بعد وقوع عدد من الحوادث والجرائم مؤخراً - تفاصيل

معلومات هامة قبل ذبح الأضحية تعرف عليها

البنك الدولي: تراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن إلى 13.5 %

صندوق المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي عن شهر حزيران

المواصفات تحذر الاردنيين بشأن توزين الأضاحي

انخفاض كبير على اسعار الذهب محليا

الأربعاء، 06-07-2022 11:18 ص

حزن يخيم على الشارع الأردني بعد وقوع عدد من الحوادث والجرائم مؤخراً - تفاصيل

مسرح-الجريمة


الوكيل الإخباري - رصد -  عاش الأردنيون خلال الأيام الماضية حوادث وجرائم قتل ادمت القلوب، واقشعرت لها الابدان أصابت الكثير بالحزن التي وصفها الكثيرون بالغريبة على مجتمعنا الأردني.

اضافة اعلان


وتصدرت أخبار جرائم القتل والحوادث المميتة عناوين الأخبار، ومواقع التواصل الإجتماعي، وودع الأردنيون الكثير من أبنائهم بجرائم وحوادث مأساوية.


كما استنكر المواطنون عبر مواقع التواصل هذه الجرائم، مبينين أنها عادات غريبة دخلت على مجتمعنا وسببت الكثير من الاحزان والالم. 

وتالياً ملخص لأبرز جرائم القتل والحوادث التي وقعت خلال الأيام الماضية رصدها الوكيل الإخباري :


- مقتل شخصين على يد والدهم في عجلون

- أب يقتل طفلتيه في الرمثا

- العثور على جثة طعناً في البادية الشمالية  


- العثور على جثة ستيني أسفل جسر عبدون

- العثور على جثة طفل ١٤ عام في اربد

- مقتل فتاة في احد الجامعات بعمان

- 13 وفاة  إثر حادث في العقبة

- ٣ وفيات اثر حادث سير في جرش

- زوج يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك

- إصابة شاب بـ (سيف) في اربد 

- وفاة طفل اثر حادث غرق في اربد 

- وفاة ٣ أشخاص اثر سقوطهم داخل بئر في عمان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5d0df7a7e455c

المياه توضح سبب الانقطاعات عن المنازل لأكثر من أسبوعين

1657096279045

الصحة توقع اتفاقيتين لتبادل تدريب الأطباء المقيمين

رياضيات

الوكيل ينشر أسئلة سنوات سابقة لمبحث رياضيات توجيهي

62c5374f8476b

وزير التخطيط: مستوى مريح من المساعدات المتعاقد عليها للأردن ببلوغها 1.5 مليار دولار

0L5A2247

كريشان ينعى الشيخ مروان الحمود

72022395814368934360

صندوق المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي عن شهر حزيران

أخبار متعلقة
إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

سسيسسسس

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

FCNFJ9oXEAAFbFJ

قبيلات من عجلون تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية

420133

10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

main_image62a476d327197

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

62022784128561689520

وزير التنمية يوضح حول شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برامج الدعم