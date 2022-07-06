حزن يخيم على الشارع الأردني بعد وقوع عدد من الحوادث والجرائم مؤخراً - تفاصيل

الوكيل الإخباري - رصد - عاش الأردنيون خلال الأيام الماضية حوادث وجرائم قتل ادمت القلوب، واقشعرت لها الابدان أصابت الكثير بالحزن التي وصفها الكثيرون بالغريبة على مجتمعنا الأردني.

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وتصدرت أخبار جرائم القتل والحوادث المميتة عناوين الأخبار، ومواقع التواصل الإجتماعي، وودع الأردنيون الكثير من أبنائهم بجرائم وحوادث مأساوية.



كما استنكر المواطنون عبر مواقع التواصل هذه الجرائم، مبينين أنها عادات غريبة دخلت على مجتمعنا وسببت الكثير من الاحزان والالم.



وتالياً ملخص لأبرز جرائم القتل والحوادث التي وقعت خلال الأيام الماضية رصدها الوكيل الإخباري :



- مقتل شخصين على يد والدهم في عجلون



- أب يقتل طفلتيه في الرمثا



- العثور على جثة طعناً في البادية الشمالية



- العثور على جثة ستيني أسفل جسر عبدون



- العثور على جثة طفل ١٤ عام في اربد



- مقتل فتاة في احد الجامعات بعمان



- 13 وفاة إثر حادث في العقبة



- ٣ وفيات اثر حادث سير في جرش



- زوج يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك



- إصابة شاب بـ (سيف) في اربد



- وفاة طفل اثر حادث غرق في اربد



- وفاة ٣ أشخاص اثر سقوطهم داخل بئر في عمان

