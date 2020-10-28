حزن يخيم على مواقع التواصل عقب وفاة المعلمة إيمان الخليفات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزناً على وفاة المعلمةَ الفاضلة (إيمان علي عقله الخليفات) .ونعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي المعلمة الفاضلة عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك :"بفيضٍ من مشاعر الحزن والأسى، ينعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والأمينان العامَّان و مديرُ التَّربية والتَّعليم للواء البتراء والأسرةُ التربوية، المعلمةَ الفاضلة (إيمان علي عقله الخليفات) من مدرسة عائشة أم المؤمنين المختلطة .للفقيدة الرَّحمة، ولذويها الصبر والسلوان...إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون" .