الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

عبيدات يوضح حول توفير علاج كورونا بالاردن

وزير الصحة : كورونا ينتشر في الاردن بسرعة و لا احد محصن

مؤتمر حكومي والاعلان عن قرارات بشأن ازمة كورونا

حزن يخيم على مواقع التواصل عقب وفاة المعلمة إيمان الخليفات

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

الامن يكشف لموقع الوكيل تفاصيل سرقة مبلغ مالي كبير من داخل مركبة بعمان

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة




الأربعاء، 28-10-2020 03:55 م

حزن يخيم على مواقع التواصل عقب وفاة المعلمة إيمان الخليفات

enseignante_01_954063956


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزناً على وفاة المعلمةَ الفاضلة (إيمان علي عقله الخليفات) .
اضافة اعلان

ونعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي المعلمة الفاضلة عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك : 

"بفيضٍ من مشاعر الحزن والأسى، ينعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والأمينان العامَّان و مديرُ التَّربية والتَّعليم للواء البتراء والأسرةُ التربوية، المعلمةَ الفاضلة (إيمان علي عقله الخليفات) من مدرسة عائشة أم المؤمنين المختلطة .
للفقيدة الرَّحمة، ولذويها الصبر والسلوان...إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون" .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
380180_6_1603209895

وزير الصحة : كورونا ينتشر في الاردن بسرعة و لا احد محصن

10202022201643546744820

تصريح حكومي هام حول عودة الحظر الشامل الطويل

380180_6_1603209895

مؤتمر حكومي والاعلان عن قرارات بشأن ازمة كورونا

امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

معلومات_عن_مدينة_السلط

بلدية السلط تبدأ بتسمية وترقيم الشوارع والمباني

10202026111225568989553

الامن يكشف لموقع الوكيل تفاصيل سرقة مبلغ مالي كبير من داخل مركبة بعمان

أخبار متعلقة
10202026102128612149272

عدد وفيات يومي قياسي بكورونا في الأردن

320202320141715645273

الملك يعزي بوفاة مؤسس مطعم هاشم

9202021153646129067049

حقيقة صرف رواتب الموظفين يوم الاحد القادم

WhatsApp-Image-2020-10-10-at-5.20.20-PM

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى جرش

102020151412878681521

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

1020201391451593766137

3 وفيات جديدة بكورونا في المملكة