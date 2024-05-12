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الأحد، 12-05-2024 09:13 ص

حزن يعم جامعة البلقاء التطبيقية بوفاة الشاب أركان الخريسات

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الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب أركان الخريسات من بلدة العيزرية في السلط.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب الخريسات توفي اثر حادث سير مؤسف.

وأضافوا أنه طالب في جامعة البلقاء التطبيقية تخصص أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني.

ونعت جامعة البلقاء التطبيقية الشاب الخريسات "بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد كلية الذكاء الاصطناعي الاستاذ الدكتور عمر احمد الزعبي واسرة الجامعة المرحوم بإذن الله تعالى الطالب أركان عماد نعمان خريسات / تخصص أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني".

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سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا واهله جميل الصبر وحسن العزاء.
"إنا لله وانا اليه راجعون"



ونعى عدد كبير من النشطاء الشاب داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته .

 




 

 


 

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