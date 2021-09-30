الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 07:08 م

حساب حكومي لرعاية المسنين اجتماعيا وصحيا وبدنيا ونفسيا

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 الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس نظام رعاية المسنين، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما.

وبموجب النظام يفتح في وزارة التنمية الاجتماعية حساب يسمى "حساب رعاية المسنين"، ويخصص لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين اسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما يخصص لتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين، إضافة إلى رعاية المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لديهم أسر ترعاهم.

ويعمل الصندوق على إدماج المسنين في المجتمع، ودعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.

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