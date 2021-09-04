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السبت، 04-09-2021 11:12 ص

حسام الخصاونة يعود إلى المملكة الأحد

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رشيد الخصاونة أنه وشقيقه حسام الذي عُثر عليه في تركيا سيعودان إلى المملكة مساء غد الأحد .

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ولفت الخصاونة السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم استكمال علاج شقيقه حسام ، حيث يتلقى العلاج في أحد مستشفيات اسطنبول، منوها أنه غادر إلى تركيا للوقوف إلى جانب شقيقه بعد فقدانه الوعي .

 

وأشار إلى أن حسام بدأ يتعافى ويسترجع ذاكرته ، وقال " الحمد الله الأمور بخير وسنعود إلى الأردن لاستكمال العلاج " .

 

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