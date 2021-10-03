حصول كلية الطب في جامعة مؤتة على المركز الأول بمعرض المشاريع



الوكيل الاخباري - فاز طلبة كلية الطب في جامعة مؤتة اليوم الأحد، بالمركز الأول في معرض المشاريع في الجامعة الأردنية، والذي ضم جميع كليات الطب في الجامعات.



وقال عميد الكلية الدكتور سائد الضلاعين، إن هذا المعرض يهدف إلى التوعية والاحتفال بالأيام العالمية كاليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوعية ضد إيذاء النفس وغيرها، مثمنا جهود الطلبة في تمثيلهم الجامعة خير تمثيل، مؤكدا استمرار الكلية في خططها على ذات النهج؛ ليتناسب ورؤى وتطلعات الجامعة في التميز والإبداع.

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