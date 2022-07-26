حضور لافت لعروض اليوم الثالث لمهرجان ليالي المسرح الحر

الوكيل الإخباري- تميزت عروض اليوم الثالث لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بدورته17، التي أقيمت في المركز الثقافي الملكي، أمس الاثنين، بحضور لافت لمسرحيتي "بث تجريبي" للمخرج التونسي معز القديري ، ضمن المسار الدولي و "كاسيت شرقي" للمخرجة دانا أبو لبن، ضمن المسار الشبابي الذي يقام للمرة الثالثة.

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وركزت مسرحية "بث تجريبي" على النقد السياسي للحالة التونسية الراهنة، وما تشهده من تفكك في ظل الحالة الحزبية المشتتة، ملقية اللوم على الشعب في نشوء هذه الحالة، وخلصت المسرحية إلى عبارة "تؤجل الانتخابات إلى حين إيجاد شعب".



المسرحية التي استمرت لأزيد من ساعة ونصف، جسدت الواقع التونسي منذ انطلاق الثورة، حيث رأت أن المحصلة عكس ما أراده التونسيون من ثورتهم.



واتكأت المسرحية على شخوص الشهداء الذين ضحوا لأجل الثورة، والذين يتابعون حالة البلاد بعدهم، وما آلت إليه، كوسيلة لاستفزاز التونسيين عبر الدمعة والضحكة للخروج من الحالة الحالية التي يرى فيها مخرج العمل حالة تردٍ عام بتغليب مصالح الأحزاب وتفشي الفساد، وعدم اختيار الشعب لساسة أكفياء عبر الانتخابات.



و ذهبت المسرحية الشبابية الأردنية "كاسيت شرقي"، التي اتخذت منهج انتقاد الحالة الاجتماعية، ودور التربية والتنشئة الخاطئة بنشوء إنسان يبحث عن الخلاص المتمثل بالموت.



وقالت مخرجة العمل دانا أبو لبن، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فكرة المسرحية اجتماعية بامتياز اتفق عليها جميع كادر العمل، وهذه الفكرة تطرح سؤالا مهما وهو، إلى أين يمكن أن نصل بغياب الإنسانية في ظل الأوضاع السياسية والحالة العامة في الشرق الأوسط.