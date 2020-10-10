السبت 10-10-2020
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السبت، 10-10-2020 12:54 ص

حظران للتجول منتصف ليلة السبت على الأحد

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ينقضي منتصف ليلة اليوم السبت على الاحد في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا حظر التجول الشامل والممتد على مدى يومين وتم الاعلان عنه مسبقا.

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وأكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية انه من انتهاء وقت الحظر الشامل يعود العمل كالمعتاد بالحظر الجزئي المعمول به منذ فترة طويلة بحيث يبدأ الحظر الجزئي في تمام الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحاً للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحاً.

 

وحسب الفراية لا يسمح خلال هذه الفترة بالخروج الا للأشخاص المصرّح لهم، باستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل.


 




 

 


 

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