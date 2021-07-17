حظر الجمعة يطفو على السطح من جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - عاد مفهوم الحظر الشامل الجمعة يطفو على السطح ، بعد تصريحات مسؤولين في وزارة الصحة ، بشأن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا ، ما حدا بكثيرين بتداول أخبار "مغلوطة" دون استناد لمصادر رسمية .

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وبالرغم من تصريح وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري ، الجمعة ، باستبعاد قرار الإغلاقات ، إلا أنه تم تداول "الحظر الشامل الجمعة " بين نشطاء على مواقع التواصل ، ما تسبّب بإرباك المواطنين ، إلا أن ذلك "مجرد حديث مواقع التواصل الاجتماعي لا أكثر وشائعات عارية عن الصحة ".

التحذيرات ما زالت سيدة المشهد في الشارع الأردني ، بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ ، ولكن ما يدعي للتفاؤل زيادة الإقبال على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي من شأنه كبح جماح الفيروس ، والوصول إلى صيف آمن ، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية ، في ظلّ قدوم عيد الأضحى المبارك ، وفتح المطارات والمعابر البرية ، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية .

الإجراءات التخفيفية عادت ولكن من الأجدر التعامل معها بحذر ، على وقع تسجيل إصابات بمتحورات كورونا في المملكة .