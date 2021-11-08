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الإثنين، 08-11-2021 02:40 م

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - قررت محكمة صلح جزاء عمان حظر نشر أي اخبار او منشورات او التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال كتاب صادر عن القاضي شرف أبو لطيفة إن القرار جاء عملا بأحكام المادة 224 والمادة 225 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.

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