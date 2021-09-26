الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة المطار اليوم الأحد عن حظر دخول المطار لغير متلقي لقاح كورونا.

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وقالت مجموعة المطار، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن أمر الدفاع رقم 34 حظر دخول أي شخص إلى مبنى المطار إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفق تطبيق "سند أخضر"، والذي يعني أنه متلق لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة من اللقاح ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص "بي سي آر" سلبي قبل 72 ساعة من دخوله لمبنى المطار.



وأهابت المجموعة بمسافري وزوار مطار الملكة علياء الدولي الالتزام بمضامين أمر الدفاع رقم 34، داعية إياهم إلى التواصل مع مركز استعلامات المطار على الرقم 065002777 للحصول على المزيد من الاستفسارات.

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