الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 07:38 م

حظر شامل لمناطق جديدة بالاردن - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الاثنين عزل مناطق بلدة بلعما في محافظة المفرق، وبلدة مرصع في محافظة جرش، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الأربعاء الموافق للسابع من تشرين الأوّل ٢٠٢٠م ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.
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وسيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في المناطق أعلاه، في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة فيها.

وتمّ تفويض محافظي والمفرق وجرش باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقة.

 




 

 


 

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