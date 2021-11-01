حظيرة مخصصة للكلاب الضالة في الطفيلة

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية الطفيلة الكبرى بإجراءات إقامة أول حظيرة مخصصة للكلاب الضالة في محافظات الجنوب، بمساحة تقدر بنحو 200 دونم.



جاء ذلك لإيجاد حلول جذرية لظاهرة الكلاب الضالة المؤرقة بين التجمعات السكنية وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق الطفيلة.



كما وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور اسماعيل الصرايرة خلال جولة تفقدية على المنطقة وقف عمليات قنص وتسميم الكلاب الضالة من قبل البلديات على ان يقابلها تجميع هذه الكلاب من قبل فريق ومختصين ووضعها بمكان معين تؤمنه البلدية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لمنع تكاثرها اضافة لتعقيمها وبعدها يتم إطلاقها مجددا.

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