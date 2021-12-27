الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

موسكو: الناتو يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

لبنان يعلن وصوله للمرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

توجه نيابي لتقديم مذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع ضريبة الهايبرد

عون: حاولت منع الانهيار لكن أهل المنظومة السياسية لم يحسبوا حساب الناس

الإثنين، 27-12-2021 09:00 م

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

zsH26a6F3DZGkYaYEiOkuWfuuhXycj2bGXtgGvDr


الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في منطقة المنشية بالسلط من انهيار حفرة امتصاصية في حرم الشارع مما شكل خطورة على المواطنين لوجود تسريب لمياه الصرف الصحي بالمنطقة وخطر سقوط الأطفال فيها.

اضافة اعلان

وقال المواطن عماد الحياري أحد سكان المنطقة، الإثنين، إن حفرة امتصاصية تعود لإحدى العمارات السكنية تم حفرها في حرم الشارع الرئيسي في المنطقة وبصورة مخالفة ورغم تحذيرنا من خطورتها الا أنه تم حفرها وشبك شبكة الصرف الصحي للعمارة عليها، وبعد فترة انهارت أجزاء منها وتصدعت وانكشف جزء آخر منها لتتفاقم خطورتها على حي سكني يتكون من حوالي 30 منزلا.


وبين المواطن أيمن كلوب، أن الحفرة الامتصاصية تشكل خطورة على الشارع الرئيسي لما قد يحدث من انهيارات بعد تسرب المياه العادمة إليه، بالإضافة إلى خطر تعرض المارة من الطريق وخاصة الأطفال للسقوط بالحفرة العميقة لا قدر الله.


وبين المواطن محمود الحليق انه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد حل للمشكلة، فيما حضرت كوادر الدفاع المدني وكشفت على الموقع وقاموا بإعداد تقرير يبين خطورة الوضع وضرورة المعالجة السريعة له.


ودعا إلى إيجاد حل سريع لحماية السكان من انهيار الحفرة بشكل كامل وتحسبا من وقوع أضرار بالشارع، لافتا إلى ضرورة ربط المنطقة بشبكة الصرف الصحي التي تبعد عن الحي 700 متر من خلال خط ناقل، وهو مطلب لأهالي المنطقة منذ سنوات.


بدوره، بين مدير البيئة في محافظة البلقاء المهندس عماد الحياري أن المديرية على اطلاع بهذه المشكلة وأنه تم مخاطبة مديرية مياه البلقاء للعمل على ربط المنطقة بشبكة الصرف الصحي باعتباره الحل الجذري لها.


من جهته، أكد مدير الصرف الصحي في البلقاء المهندس مجدي الغراغير، أن العمارة المعنية مكونة من 4 طوابق، وأن الطابقين العلويين منها فوق الشارع يمكن ربطهما بشبكة الصرف الصحي لكن الطابقين اللذين تحت الشارع يكون الحل لهما بعمل حفرة اسمنتية مع مضخة غاطسة لرفع المياه العادمة إلى الشبكة الرئيسية.


وأضاف أنه سيتم عمل دراسة لإنشاء شبكة داخلية مع خط ناقل للمنازل المجاورة في المنطقة وربطها مع أقرب نقطة بشبكة الصرف الصحي من خلال العطاءات القادمة المخصصة لهذا الغرض.


من جانبه، أشار مدير مياه البلقاء المهندس عماد السرحان، إلى مشروع توسعة محطة تنقية وادي شعيب ورفع قدرتها الاستيعابية من 7 إلى 25 ألف متر مكعب يوميا بهدف شمول مناطق واسعة من السلط بشبكة الصرف الصحي وتوسيع هذه الخدمة الحيوية للمواطنين الأمر الذي سيؤدي إلى حل هذه المشكلة جذريا.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021602119444536806

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

122021820303843874931

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

فواتير كهرباء - (أرشيفية)

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

820208151718433342996

البلبيسي : 30 مصابا بكورونا خالفوا الحجر في شهر

12202119165846197826068

اللجنة الإعلامية بمحافظة الطفيلة تكرم مدير ثقافة الطفيلة

26253459

الطبيب الأردني "أبو فرسخ": أوميكرون لقاح رباني مجاني للعالم

أخبار متعلقة
12202126194213945111271

المياه: زيادة وتعزيز كميات المياه قبل حلول الصيف

0L5A1391

الدفاع المدني : التعامل مع 48 حريقاً و 1534 بلاغاً خلال 24 ساعة

ام

هام من الأمانة بشأن الخصومات على ضريبة الابنية

image

الدفاع المدني يخلي مبنى في جرش لوجود تصدعات

29c1bd70-7c3c-4fc7-9134-da9de8b56e67

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور