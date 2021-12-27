حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في منطقة المنشية بالسلط من انهيار حفرة امتصاصية في حرم الشارع مما شكل خطورة على المواطنين لوجود تسريب لمياه الصرف الصحي بالمنطقة وخطر سقوط الأطفال فيها.

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وقال المواطن عماد الحياري أحد سكان المنطقة، الإثنين، إن حفرة امتصاصية تعود لإحدى العمارات السكنية تم حفرها في حرم الشارع الرئيسي في المنطقة وبصورة مخالفة ورغم تحذيرنا من خطورتها الا أنه تم حفرها وشبك شبكة الصرف الصحي للعمارة عليها، وبعد فترة انهارت أجزاء منها وتصدعت وانكشف جزء آخر منها لتتفاقم خطورتها على حي سكني يتكون من حوالي 30 منزلا.



وبين المواطن أيمن كلوب، أن الحفرة الامتصاصية تشكل خطورة على الشارع الرئيسي لما قد يحدث من انهيارات بعد تسرب المياه العادمة إليه، بالإضافة إلى خطر تعرض المارة من الطريق وخاصة الأطفال للسقوط بالحفرة العميقة لا قدر الله.



وبين المواطن محمود الحليق انه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد حل للمشكلة، فيما حضرت كوادر الدفاع المدني وكشفت على الموقع وقاموا بإعداد تقرير يبين خطورة الوضع وضرورة المعالجة السريعة له.



ودعا إلى إيجاد حل سريع لحماية السكان من انهيار الحفرة بشكل كامل وتحسبا من وقوع أضرار بالشارع، لافتا إلى ضرورة ربط المنطقة بشبكة الصرف الصحي التي تبعد عن الحي 700 متر من خلال خط ناقل، وهو مطلب لأهالي المنطقة منذ سنوات.



بدوره، بين مدير البيئة في محافظة البلقاء المهندس عماد الحياري أن المديرية على اطلاع بهذه المشكلة وأنه تم مخاطبة مديرية مياه البلقاء للعمل على ربط المنطقة بشبكة الصرف الصحي باعتباره الحل الجذري لها.



من جهته، أكد مدير الصرف الصحي في البلقاء المهندس مجدي الغراغير، أن العمارة المعنية مكونة من 4 طوابق، وأن الطابقين العلويين منها فوق الشارع يمكن ربطهما بشبكة الصرف الصحي لكن الطابقين اللذين تحت الشارع يكون الحل لهما بعمل حفرة اسمنتية مع مضخة غاطسة لرفع المياه العادمة إلى الشبكة الرئيسية.



وأضاف أنه سيتم عمل دراسة لإنشاء شبكة داخلية مع خط ناقل للمنازل المجاورة في المنطقة وربطها مع أقرب نقطة بشبكة الصرف الصحي من خلال العطاءات القادمة المخصصة لهذا الغرض.



من جانبه، أشار مدير مياه البلقاء المهندس عماد السرحان، إلى مشروع توسعة محطة تنقية وادي شعيب ورفع قدرتها الاستيعابية من 7 إلى 25 ألف متر مكعب يوميا بهدف شمول مناطق واسعة من السلط بشبكة الصرف الصحي وتوسيع هذه الخدمة الحيوية للمواطنين الأمر الذي سيؤدي إلى حل هذه المشكلة جذريا.

بترا