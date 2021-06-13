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الأحد، 13-06-2021 04:34 م

حفريات بجانب سد الكفرين تهدد حياة آلاف المواطنين.. ومسؤولون يتهربون من الإجابة

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال رئيس مركز الزلازل السابق محمد القريوتي أن سد الكفرين والكرامة بمنطقة نشاط زلزالي، وإن أية حفريات بالقرب من جسم السد تشكل تهديداً لأمن وسلامة السد. 

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وعلم موقع الوكيل الإخباري من خلال مصادره أن آليات حفر بجانب جسم سد الكفرين تمارس عملها خفية أثناء الليل، وتخفي آلياتها نهاراً، علماً بأن هذه الآليات تعمل على حفر الآبار على قرابة 20 متراً من جسم السد، ما يهدده بالانفجار بأي لحظة، مضيفاً أن هذه الأراضي التي يتم فيها الحفر تقع تحت ملكية سلطة وادي الأردن، ويتواجد بها ما لا يقل عن 20 ديراً مخالفاً.

 

وأكد أمين عام وزارة المياه والري المهندس أحمد عليمات لـ"موقع الوكيل"،  أن هذا الشأن من اختصاص وزارة الداخلية وسلطة وادي الأردن، وليس من اختصاص وزارة المياه والري.

 

وبدوره موقع الوكيل حاول التواصل مع سلطة وادي الأردن المتمثلة بالأمين العام المهندسة منار محاسنة إلا انها لم تجب على هاتفها، ولا على الرسائل التي عرضنا خلالها موضوع القضية، لتبقى الإجابة على السؤال المحوري تترامى بين المسؤولين، وهي على من تقع مسؤولية هذه المخالفات التي تهدد حياة وسلامة آلاف المواطنين في منطقة الروضة والكفرين بمنطقة الأغوار الشمالية.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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