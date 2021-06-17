حفل اشهار كتاب للشريف فواز شرف

الوكيل الاخباري -

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نظمت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الاردنية، مساء أمس الاربعاء، حفل إشهار لكتاب" صحب الناس قبلنا ذا الزمان" للشريف فواز شرف في دائرة المكتبة الوطنية .وتحدث رئيس الهيئة محمد جميل ابو الطيب خلال الحفل، عن قيمة الموضوعات والقراءات البديعة التي عاينها الشريف فواز شرف بحميمية وشغف تجاه الاردن وعلاماته الحضارية والتاريخية، مشيراً الى انه استعاد في كتابه محطات هامة من تاريخ الوطن وما حققه من منجزات، فهو يطوف بالوقائع التي عاصرها الوطن، مستذكرا زملائه من طلبة الكلية العلمية الاسلامية، فضلا عمن عرفهم من شخصيات خلال عمله كوزير للشباب.