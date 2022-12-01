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حفل زفاف هندي ضخم الاسبوع القادم في البحر الميت

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الخميس، 01-12-2022 02:24 م

حفل زفاف هندي ضخم الاسبوع القادم في البحر الميت

من حفل هندي سابق في البحر الميت
من حفل هندي سابق في البحر الميت


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

قال الناطق الرسمي لجمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم أن الاردن ومنطقة البحر الميت على وجه الخصوص من المواقع المميزة التي يقصدها السياح الاجانب لإقامة حفلات الزفاف .

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واشار القاسم لـ "الوكيل الإخباري" ان منتصف الاسبوع القادم ستشهد منطقة البحر الميت عرس هندي ضخم ، مؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات في استقطاب حجوزات للفنادق والاستفادة الكبيرة للترويج السياحي للمملكة.


وتوقع القاسم زيادة حجوزات الفنادق في منطقة البحر الميت تزامنا مع اقامة العرس الهندي وذلك لرغبة الناس في التعرف على الثقافات والعادات والتقاليد وقيامهم بدعوة عدد كبير من الأشخاص لحضور الحفل.


وأشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يختار فيها السياح من الجنسية الهندية منطقة البحر الميت لإقامة حفل الزفاف.


وبين أن البحر الميت يتمتع بميزات وخدمات وموقع جاذب للسياح.

 




 

 


 

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