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الثلاثاء، 30-08-2022 05:01 م

حفل مُرتقب لعمرو دياب في العقبة يقفز بحجوزات واسعار الفنادق 100%

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الوكيل الاخباري – ما أن أعلنت واحة أيلة العقبة أمس الاثنين على صفحتها على "فيسبوك" عن حفل مرتقب للفنان المصري عمرو دياب بالعقبة بتاريخ 30 أيلول المُقبل، قفزت أسعار وحجوزات الفنادق لتلامس حاجز الـ 100% .

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وتحدث عاملون في القطاع السياحي لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار فنادق الخمس نجوم خلال شهر أيلول تتراوح في الوضع الطبيعي بين 120 – 160 ديناراً للغرفة في الليلة الواحدة، في حين قفزت الأسعار عبر مواقع الحجز العالمية إلى نحو 250 – 350 ديناراً، بتاريخ 29 و 30 أيلول المقبل.


وأكدوا أن هذه الأسعار مُرشحة للزيادة ومتاحة فقط للغرف الكبيرة والاجنحة والغرف التنفيذية، في حين لم يعد متاحاً حجز الغرف الكلاسيكية والتي يُعتقد أن نسبة الحجوزات فيها وصلت إلى 100%.


أما فنادق الـ 4 نجوم والتي يتراوح سعر الحجز الفندقي فيها بين 50 إلى 70 ديناراً قفزت أسعارها في ذات المواقع والتواريخ الى نحو 90 - 100 دينار بالمتوسط.


وتشهد حفلات الفنان المصري عمرو دياب اقبالاً كبيراً، في وقت يؤكد فيه أصحاب مطاعم ومتاجر في العقبة أن المدينة تشهد نشاطاً ملحوظاً لعدد كبير من قاصدي العقبة لحضور حفل "الهضبة".


يشار إلى أن الحفل الذي أقامه عمرو دياب في ايلة العقبة في أكتوبر الماضي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل إلى 4000 مشارك، في وقت نفذت فيه تذاكر الحفل بعد نحو نصف ساعة من طرحها للبيع في الأسواق.

 




 

 


 

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