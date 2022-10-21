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الجمعة، 21-10-2022 11:16 ص

حقيقة إجراء تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نفت مصادر رسمية متطابقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل جديد على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.اضافة اعلان


وقالت المصادر في حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، إن الخصاونة طلب أو قد يطلب إجراء التعديل خلال الفترة المقبلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، نافية في الوقت نفسه تقديم الوزراء استقالاتهم تمهيدا لدخول أعضاء جدد إلى الطاقم الحكومي.

وأضافت أنه في حال تقرر إجراء تعديل وزاري خامس على حكومة الخصاونة، فإن أسماء من مجلس الأعيان ستكون مرشحة للدخول إلى الحكومة في ظل حرص الرئيس على استقطاب الأشخاص من ذوي الخبرة وخاصة في الشأن الاقتصادي.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الحكومة لا يعرفون أي معلومات حول إجراء التعديل الوزاري ولا موعد إجرائه حتى اللحظة، فيما لم تتضح بعد طبيعة الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل.

والتعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الخصاونة التي تشكلت في تشرين الأول 2020.

 




 

 


 

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