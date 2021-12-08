حقيقة إدخال شحنة مُخالفة من الديزل للأردن

الوكيل الإخباري - نفت مصادر مُطلعة ما يشاع عن دخول شحنة ديزل غير مطابقة للمواصفات إلى الأردن مؤخراً.

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وقالت المصادر لـ " الوكيل الإخباري " إن الشحنة تم تفريغها في العقبة بشكل رسمي وتحت إشراف الجهات المعنية دون وجود أي خلل.



وبينت أن كمية الشحنة بلغت 55 ألف و869 طن من الديزل، منوهاً إلى أنها لصالح ثلاثة شركات محروقات.



يُذكر أن استهلاك الأردن من الديزل خلال فصل الشتاء يوميا يتراوح من 5-6 آلاف طن.