حقيقة إيقاف دعم الكهرباء على من تتراكم عليهم أكثر من 3 فواتير

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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نفى مصدر مُطلع ما يشاع عن إلغاء دعم الكهرباء على من تتراكم عليه 3 فواتير أو أكثر .وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار دعم العدادات جاء بموجب قرار وتشريع ولا يمكن وقف الدعم عن أي مشترك إذا كان مُسجلا على الدعم.وأشار إلى أن من تتراكم عليه الفواتير يتم اتخاذ اجراءات شركة الكهرباء المُزودة بالتنبيه أو الفصل الجزئي لحين دفع الفواتير أو جزء منها.وأضاف أنه من الجانب الفني لا يمكن إيقاف الدعم عن أي مشترك مشمول بالدعم، خاصة بعد أن تم إدخال بيانات العداد على النظام.