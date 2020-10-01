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الخميس، 01-10-2020 08:37 م

حقيقة الاستعانة في مصلي خفي لمراقبة المصلين بالمساجد الاردنية

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الوكيل الاخباري - نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ما تم تداوله من معلومات حول اطلاق ما يسمى ب "مصلي الخفي" لمراقبة مدى التزام المصلين بالمساجد.
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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري في بيان صحفي ان ما يتم تداوله عن "مصلي خفي" لمراقبة التزام المصلين خلال أداء الصلاة في المساجد غير صحيحة ولا أساس له من الصحة.

واضاف الحياري أن الوزارة تقدر عاليا التزام رواد المساجد وحسهم بالمسؤولية تجاه بيوت الله ومجتمعهم، وهذا ما لمسناه منذ بداية أزمة كورونا، منوها إلى أن الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد هم على قدر عالي من المسؤولية، وموضع احترام وتقدير من قبل المصلين بالمساجد، ولديهم القدرة على توجيه الناس، وتحقيق الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، والتعقيم، وإحضار سجادة صلاة.

ودعا إلى ضرورة تحقيق كافة التعليمات الصادرة عن اللجان الطبية المختصة، وعدم الازدحام خاصة خلال خطبتي وصلاة الجمعة.

 




 

 


 

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