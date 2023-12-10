الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

فيديو- القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف دبابة صهيونية

مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في عملية نفذتها المقاومة

الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فيديو - مسلسل فلسطيني عُرض في 2022 استلهم الخطة الكاملة لطوفان الأقصى

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً الاثنين

شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

عاجل

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

الأحد، 10-12-2023 04:51 م

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر في وزارة التربية والتعليم لموقع الوكيل الاخباري وجود اية اضرابات او تعطيل لدوام المدارس في المملكة يوم غد الاثنين .

اضافة اعلان

 

واكد المصدر ان يوم غد الاثنين هو يوم دوام طبيعي في مدارس المملكة .

جاء ذلك في الوقت الذي تدخل فيه منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، يوم غدٍ الاثنين في إضراب عام وشامل.

جاء ذلك بناءً على قرار المؤتمر العام للوكالة بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 2023/12/11 يوم إضراب عام وشامل، ويشمل الإضراب جميع منشآت الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

 وعممت الوكالة/ فرع الأردن على جميع المنشآت التابعة لها بما فيها المدارس والمراكز الصحية للالتزام بالإضراب، داعية الموظفين والطلبة إلى التزام بيوتهم .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
v8NwDn1eELJOdCTWCQeoYI0YLaazyXPjEioJSY75

حماية المستهلك تدعو إلى صيانة وسائل التدفئة

1684427057827

إطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية

WhatsApp Image 2023-12-10 at 4.40.47 PM

بلدية الوسطية تزيل اعتداءات على شوارع تمهيدا لتوسعتها

main_image5f3552c6c1efe

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

1702213323956

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً كندياً

1702209887092

الخصاونة يعقد عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في منتدى الدوحة

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس اليوم الاثنين

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنعى طالبة في الصف الخامس

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول تعميم تخصيص مدارس كمراكز إيواء بالاردن

1

انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

وزارة التربية والتعليم

مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء