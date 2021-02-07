حقيقة التوصية بإلزامية تلقي لقاح كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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تحدث مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، الأحد، عن عدم وجود توصيات بإلزامية أخذ اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد حتى اليوم.وطلب شركس من وسائل الإعلام المساعدة بالتوعية بأخذ اللقاحات، ونبذ الإشاعات.وقال شركس لـ "المملكة" إن نسبة الإقبال على تلقي التلقيح ارتفعت، بعد أن كانت منخفضة في البداية، مضيفاً أن سياسة وزارة الصحة تتماشى مع كمية اللقاحات المطلوبة، وعدد المسجلين عبر المنصة، وعدد الراغبين بالتطعيم."توجد لدينا منظومة كبيرة من المراكز الصحية التي لديها القدرة على التطعيم"، وفق شركس الذي أشار إلى أن المركز الذي افتتح في مدينة الحسين للشباب "مهم جداً" لأن له طاقة استيعابية أكبر من المراكز الصحية.وقال، إن الطاقة الاستيعابية يُمكن رفعها بحسب الطلب، ويُمكن أن يكون معدل التلقيح كبير جداً.وأشار إلى رفع الطاقة الاستيعابية، بمجرد وصول كميات إضافية من اللقاح، وتحدث عن إنشاء مركز آخر في مدينة الحسن الرياضية."سنفتح مراكز أخرى وفق الحاجة والإقبال والحاجة للقاح".