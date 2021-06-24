حقيقة العودة الى اغلاق المدارس بالاردن بعد دفع الرسوم

الوكيل الاخباري -

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قال مدير إدارة التعليم الخاص فايز المعاريف ان "ما يشاع هنا وهناك على صفحات الفيسبوك بأننا سنداوم لفترة ونعود للعطلة هذا كلام غير وارد في قاموس وزارة التربية والتعليم ولم نفكر به على الإطلاق" .وقال إن هناك بروتوكول صحي تم إعداده بالفترة السابقة والآن تم إعادة النظر به ووضعنا الاشتراطات الصحية التي تكفل استمرار العملية التعليمية وعدم انقطاعها لكن المطلوب فقط المزيد من الالتزام والوعي والتوجه لاخذ المطاعيم.وقال المعاريف إن وزارة التربية والتعليم أعدت البروتوكول الصحي والآن يتم مناقشته مع وزارة الصحة لإقراره، مشيرا إلى أن الفاقد التعليمي سيبدأ تطبيقه في 15/8 لمدة شهر ويستمر طيلة العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة، والمقصود بالفاقد التعليمي هو الفرق بين ما تعلمه الطالب على أرض الواقع وما ينبغي أن يتعلمه الطالب أو عدم الوصول إلى النتاجات التعليمية للمباحث المختلفة وتحديدا في 4 مباحث الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية."هناك خطة من وزارة التربية أعدت بهذا الإطار ضمن اهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وتم تصميم مواد تعليمية للنتاجات الأساسية للمباحث ال 4 وسيطبق هذا الكلام في المدارس الحكومية والخاصة."