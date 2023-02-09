حقيقة تراكم الثلوج في الأردن الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة في الأردن حتى منتصف الأسبوع القادم مستقرة.

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وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" انها تستبعد تراكم الثلوج في المملكة الأسبوع القادم.

وبينت أن فرصة تساقط الثلوج الخفيفة الممزوجة في الأمطار ما زالت قائمة.

وأشارت إلى أن في النصف الثاني من شهر شباط من المتوقع تشكل حالات جوية جديدة.

وتوقعت تساقط الأمطار غدا الجمعة على المناطق الشرقية من المملكة.

وحذرت من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية و مناطق البادية.