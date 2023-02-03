حقيقة تراكم الثلوج في المملكة الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

تتأثر المملكة بمنخفض جوي مع ساعات فجر يوم غد السبت وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري- إن المملكة ستشهد تساقط زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد والبرق.

وبينت أن المنخفض سينحسر مع ساعات مساء السبت.

وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدًا ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

وحول احتمالية تركم الثلوج نهاية الأسبوع القادم أوضحت الأرصاد الجوية أن الخرائط العددية لا تشير إلى وجود تراكمات ثلجية حتى اللحظة.