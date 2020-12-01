الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 01-12-2020 11:52 ص

بحسب "الأرصاد الجوية"

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام

ثلج
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مدير ادارة الارصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب إن فرصة تساقط الثلوج تكون حسب السجل المناخي الوطني عادةً في الأشهر كانون الثاني وشباط واحياناً شهر آذار.

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وأضاف آل خطاب ، أننا ما نزال في فصل الخريف"، ومن المبكر جداً التنبؤ بمواعيد تساقط الثلوج، ولا يمكن التنبؤ بذلك .

وأوضح، إلى أن الفترة الحالية تمتاز عادةً بتأثر المنطقة والمملكة بحالات من عدم الاستقرار الجوي فيما يكون التأثر بالمنخفضات الجوية نسبته اقل.

 

وكان تم تداول أنباء عن فرصة لتساقط الثلوج خلال الفترة الراهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، الأمر الذي نفته دائرة الأرصاد الجوية .

 

 

 

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