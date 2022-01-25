حقيقة تسجيل المملكة نصف مليون إصابة بكورنا خلال أسبوع

الوكيل الاخباري - قال الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة أن إصابات كورونا يتم إعلانها ولا يوجد سر بها مشيراً إلى أن ما يتم إعلانه هو الإصابات المؤكدة.



وأضاف حجاوي في لقاء عبر قناة المملكة أنه من المستحيل أن تسجل المملكة نصف مليون إصابة بكورنا خلال أسبوع واحد وذلك رداً على ما يشاع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



ولفت إلى أن الإصابات اليومين لن تزيد عن 15 ألف إصابة بكورونا يوميا عند ذروة الموجة الحالية.



وأضاف أن المنخفض القطبي القادم سيعمل على انقاص حدة انتشار المتحور الحالي بسبب تقليل الحركة والعطلة التي تم الاعلان عنها.

اضافة اعلان