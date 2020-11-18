الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 18-11-2020 04:20 م

حقيقة تسجيل 9 آلاف إصابة كورونا واعلان قرارات طارئة بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر طبي ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل 9 الاف اصابة كورونا بالاردن اليوم بعد تسجيل 1900 اصابة بالفيروس في مصنع بالعقبة .

وقال المصدر ان الاصابات التي تم تسجيلها بالمصنع كانت على مدار اسبوع كامل ، مؤكداً ان رقم الاصابات بالاردن اليوم يعادل عدد اصابات يوم امس او في هذا المعدل . 

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بدوره أكد الأمين العام لوزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس ، لموقع الوكيل الاخباري أنه لا يوجد قرارات جديدة للتعامل مع تطورات ازمة كورونا بالاردن حتى اليوم .

"ومن أجل اتخاذ قرارات جديدة ، يُجدر أن ننظر إلى نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات ، لمصابي كورونا ، حيث أنها ضمن الحدود المعقولة والجيدة، ومراقبة اعداد الإصابات لأيام " ، وفق شركس.

 

وسجل في الاردن امس 6454 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ .

 

 


 




 

 


 

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