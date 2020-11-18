حقيقة تسجيل 9 آلاف إصابة كورونا واعلان قرارات طارئة بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر طبي ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل 9 الاف اصابة كورونا بالاردن اليوم بعد تسجيل 1900 اصابة بالفيروس في مصنع بالعقبة .



وقال المصدر ان الاصابات التي تم تسجيلها بالمصنع كانت على مدار اسبوع كامل ، مؤكداً ان رقم الاصابات بالاردن اليوم يعادل عدد اصابات يوم امس او في هذا المعدل .

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بدوره أكد الأمين العام لوزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس ، لموقع الوكيل الاخباري أنه لا يوجد قرارات جديدة للتعامل مع تطورات ازمة كورونا بالاردن حتى اليوم .



"ومن أجل اتخاذ قرارات جديدة ، يُجدر أن ننظر إلى نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات ، لمصابي كورونا ، حيث أنها ضمن الحدود المعقولة والجيدة، ومراقبة اعداد الإصابات لأيام " ، وفق شركس.



وسجل في الاردن امس 6454 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ .



