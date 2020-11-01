حقيقة تصريح وزير الصحة ان الأمور بالاردن تسير نحو المجهول

الوكيل الاخباري -

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نشرت وسائل إعلاميّة محلّيّة تصريحاً على لسان وزير الصحّة نذير عبيدات حول الحالة الوبائيّة في الأردن، بعنوان "الأمور تسير نحو المجهول"، الأمر الذي تحقّق منه "أكيد" وتبيّن عدم صحّته.تداولت وسائل إعلاميّة محلّيّة ما نشرته إذاعة محليّة على صفحتها الرسميّة "فيسبوك" حول استضافتها وزير الصحّة نذير عبيدات على الهاتف، لمعرفة آخر المستجدّات المتعلّقة بفيروس "كورونا" والإجراءات الحكوميّة للتعامل معها، وبخاصّة بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.وفي الخبر الذي عَنْوَنَتهُ الإذاعة المحليّة بـ "وزير الصحة: نتجّه نحو الذروة في الإصابات.. ولا نعلم إلى أين ستسير الأمور"، أشارت الإذاعة في مقدّمة الخبر المنشور على صفحتها الرئيسة "فيسبوك" "إنّ الأردن في تصاعد مستمرّ بالمنحنى الوبائيّ وأنّ الأمور تسير نحو المجهول".وسرعان ما تناقلت العديد من الوسائل الإعلاميّة المحليّة الخبر وعَنْوَنَتهُ بـ : "وزير الصحة: الأمور تسير نحو المجهول"، من دون التحقّق من صحّة هذه التصريحات ودقّتها، أو العودة إلى التسجيل الكامل للقاء، والمنشور أيضاً عبر صفحة الإذاعة، ممّا أوقعها في مخالفة نشر التصريحات والمعلومات قبل التحقّق من دقّتها والتسبّب بإثارة الهلع في قلوب المتلقّين.بالعودة إلى التسجيل المنشور للمقابلة، لم يُصرّح عبيدات خلال الحوار الإذاعيّ بأنّ "الأمور تسير نحو المجهول" وإنّما كان ردّه على سؤال المذيع المحاوِر حول الوضع الوبائيّ كالتالي: "لا شك أنّ الأردن اليوم في تصاعد فيما يتعلّق المنحنى الوبائي لهذا الفيروس كبقيّة دول العالم وللأسف نتجّه إلى ما يُسمّى بالذروة فيما يتعلّق بعدد الإصابات، نتجّه ولا ندري كيف تكون الأمور، نتمنّى ألا تزيد الحالات أكثر من ذلك ولا يوجد ضمانات".وهنا يُذكّر "أكيد" بضرورة توخّي وسائل الإعلام الدقة في نقل المعلومات وبخاصّةٍ تلك التي تتعلّق بالوضع الوبائيّ الخاص بفيروس "كورونا" وما يترتّب عليه من إجراءات حكوميّة في التعامل معه، منعاً لإثارة الفوضى ونشر الشائعات.