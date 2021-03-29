الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين: وزارة الصحّة كشفت تزويراً في إصدار تصاريح الحظر الشامل والجزئي

بريطانيا: تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة وشرط جديد يخص اللقاح

الصين: الاتهامات بشأن تتبع منشأ كورونا لا أساس لها

التعليم والشباب النيابية تبحث الاحتياجات التعليمية بالكرك

الحنيفات يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين

وزير الخارجية: الملك يتطلع لأن تكون القمة المقبلة محطة لافتة لجهود تعزيز التعاون الثلاثي

الملك يعزي أمير الكويت

توضيح من السفارة الأمريكية حول فيديو الفلافل

تكليف البلبيسي بمهام أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة

الإثنين، 29-03-2021 06:17 م

حقيقة زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال تأجيل اقساط قروض البنوك

22021818132866401658


الوكيل الاخباري - نفى نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال لتأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد لشهر نيسان المقبل، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، وأنه لن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك أرسل رسائل نصية للمواطنين العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة على اقساطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.
اضافة اعلان

وقال إنه يوجد وحدة في البنك تتلقى الشكاوي في حال عدم قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي سيعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي، لبحث آلية تقديم الدعم لهم والتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1617037799712

دودين: وزارة الصحّة كشفت تزويراً في إصدار تصاريح الحظر الشامل والجزئي

1020202022466805953977

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة وشرط جديد يخص اللقاح

1617034740048

الحنيفات يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين

الصفدي

وزير الخارجية: الملك يتطلع لأن تكون القمة المقبلة محطة لافتة لجهود تعزيز التعاون الثلاثي

5

الملك يعزي أمير الكويت

ffff

توضيح من السفارة الأمريكية حول فيديو الفلافل

أخبار متعلقة
000_8VD68G_0

أكثر من 25 ألف شخص وصلتهم رسائل لتلقي لقاح كورونا الإثنين

320212614733182508912

تنويه من البنك المركزي حول تأجيل اقساط القروض

بنك

تراجع أعداد القادمين للأردن 84% في الشهر الأول من 2021

604a2e726c882

اعلان من البنك المركزي بشأن تأجيل الاقساط

1e7341e6-815d-4631-87b2-5fb1caaa0809

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

2202125132251829672485

المركزي والبحث الجنائي يُحذران الأردنيين