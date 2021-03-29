حقيقة زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال تأجيل اقساط قروض البنوك

الوكيل الاخباري -

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نفى نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال لتأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد لشهر نيسان المقبل، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، وأنه لن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك أرسل رسائل نصية للمواطنين العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة على اقساطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.وقال إنه يوجد وحدة في البنك تتلقى الشكاوي في حال عدم قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي سيعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي، لبحث آلية تقديم الدعم لهم والتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم.