حقيقة شطب مخالفات السير المُسجلة قبل قانون السير الجديد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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نفى مصدر رسمي، ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار مرتقب بشطب مخالفات السير، المُسجلة قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ يوم غدٍ الثلاثاء.وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا صحة لهذه الأخبار، مشيراً إلى أن مخالفات السير التي سُجلت سابقاً سُجلت بحسب قانون السير المعمول به حالياً.وأكد أنه لا يوجد أي شطب وإلغاء للمخالفات.ويدخل قانون السير المعدل لعام 2023 يوم غدٍ الثلاثاء حيز التنفيذ، بعد أن تم تغليظ العقوبة بحق المخالفين ومرتكبي المخالفات الخطرة.